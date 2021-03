Tyv løb med el-løbehjul

En smadret rude ind til et skur på Æblevej i Strøby var nok til at få fri adgang til skuret, hvor der blandt andet stod et el-løbehjul. Det har indbrudstyven fundet så interessant, at det er forsvundet i forbindelse med indbruddet, der fandt sted i tidsrummet torsdag mellem klokken 8 og 16. Ud over løbehjulet har politiet ikke fået oplysninger om andet, der mangler, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.