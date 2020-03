Tysk båd trodser coronakarantæne: Besætning overnatter ombord

På trods af lukkede grænser sejlede der fredag aften et tysk skib ind i Rødvig Havn. De havde en gammel aftale med bådbyggeriet bedding.dk, som har stået for reparation af skibet i mere end 30 år. Borgerne i Rødvig skal dog ikke bekymre sig om corona eller regelbrud. Ejer af bedding.dk, Jens Rolighed, har meldt tyskernes ankomst til myndighederne, og båden Santa Maria forlader efter planen havnen igen på fredag.

En opmærksom borger havde ellers anmeldt den tyske båd til politiet for at sikre sig, at der ikke kom udenlandske både ulovligt ind i landet.

Jens Rolighed forklarer, at det har været en længere proces at sikre sig, at Santa Maria måtte sejle ind i Rødvig Havn. Først havde han fat i den såkaldte »Coronalinje« og dernæst havnefogeden, hvorfra han blev sendt videre i systemet. Til sidst blev ankomsten godkendt. Båden skulle ankomme lørdag aften, men i stedet sejlede den ind i havnen fredag. Derfor fik Jens Rolighed politiet i røret. De skulle sikre sig, at der var tale om den rigtige båd.