Type 2-diabetikere skal motiveres

Efter nytår tager Diabetesforeningen på Stevns initiativ til at gøre en indsats for stevnsboer med type 2- diabetes. Med start 9. januar mødes Diabetesforeningens Motivationsgruppe på Stevns hver tirsdag kl. 17-20.

- Meningen er, at deltagerne i Motivationsgruppen skal inspirere hinanden til at kunne leve et godt liv med diabetes, siger Allan Schmøde, der er instruktør i motivationsgruppen på Stevns og har deltaget i Diabetesforeningens instruktørkursus om fysisk aktivitet, sund mad mv.

- Vi skal i min gruppe sammen finde en måde, hvor vi kan få motion til at blive en naturlig del af hverdagen - på en sjov måde - så alle kan være med. Vi skal bygge et socialt sammenhold op, dele hverdagstips og opskrifter. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Jeg har også brug for det. Jeg kæmper ikke for deltagerne i Motivationsgruppen, men med dem. Vi har sammen en kamp at vinde, siger instruktøren Allan Schmøde.