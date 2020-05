To af de aktive i Rødvig Turist Information: Arne Manley og Finn Barlach fotograferet foran den røde hytte på lystbådehavnen for to år siden. Foto: Erik Nielsen

Turistinformation åbner pinselørdag

Stevns - 24. maj 2020

Rødvig Turist Information vil igen i år tilbyde sin hjælp til turister, der er kommet til Stevns for at finde gode oplevelser. Det lille, røde hus på lystbådehavnen i Rødvig åbner pinselørdag 30. maj kl. 10, oplyser turistinformationens bestyrelse i en pressemeddelelse.

Herefter er det planen at holde åbent i alle weekender i juni mellem kl. 10 og 17 - forudsat, at vejret er til det, og at der er tilstrækkeligt med gæster på havnen til, at der er grund til at have åbent, som det udtrykkes.

Fra lørdag 27. juni, hvor feriesæsonen for alvor begynder, forventer de frivillige turistguider at holde åbent hver dag kl. 10-17.

Men folkene bag turistinformationen er dog opmærksomme på, at turismebilledet kan komme til at se væsentligt anderledes ud i år.

- Som det ser ud nu, vil hverken de mange cykelturister eller lystbåde fra udlandet have mulighed for at komme til Stevns, så sommeren vil give helt andre udfordringer end tidligere år. Vi forventer til gengæld et stort ryk ind af oplevelseshungrende danske turister, siger Peer Nørgaard, der siden generalforsamlingen i marts har været formand for foreningen bag Rødvig Turist Information.

Han understreger, at alle forskrifter i forbindelse med coronasmitten selvfølgelig vil blive fuldt - både for at beskytte gæsterne, men også de frivillige.

- Rødvig Turist Information er en helt uafhængig forening, der ved hjælp af medlemmer og frivillige gør det muligt at yde denne service. Har du lyst til at være med til at støtte arbejdet, kan du få nærmere oplysninger ved at sende en mail til Gitte: gian.andersen@gmail.com eller ringe til Peer Nørgaard, tlf. 21 86 46 60, siger han.