Havnelev Enghave og området under navnet Bastkær er i kikkerten som områder, hvor der kan placeres supersommerhuse. Det er lige ved Rødvig Camping og flere eksisterende sommerhuskvarterer. Foto: Ingelise Nordenhoff

Turistforening glad for store supersommerhuse med spa og pool

Stevns - 05. juni 2021 kl. 06:07 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

En entreprenør fra Viborg, som har specialiseret sig i store luksussommerhuse med swimmingpool og spabad, har anmodet Stevns Kommune om at udarbejde en lokalplan for et område ved Rødvig Camping til opførelse af 25 sommerhuse.

- Det hilser vi i den grad velkommen, at der kommer flere sommerhuse til området, og de må også gerne være store, siger Klaus Høgenhaug, der ud over at være ejer af Rødvig Ferieby også er formand for Stevns Turistforening.

Han forklarer, at de har haft en dialog med Skanlux, og han er derfor sikker på, at der vil falde lokale arbejdspladser af i form af rengøring og vedligeholdelse af husene samt handel i lokalområdet.

- Med store sommerhuse sikrer vi også, at vi vil få turister i ydersæsonerne og dermed sprede vores turisttiltag mere ud over hele året i stedet for at det hele er overstået i løbet af to sommermåneder, siger formanden for den lokale turistforening.

Han er godt klar over, at der er nogle naboer, som er meget bekymrede for udsigten til at få nogle kæmpe sommerhuse helt tæt på i deres eksisterende sommerhusmiljøer.

- Det er klart, at det ikke skal udvikle sig til nogle rene festhuse med unge mennesker og ungdomsfester. Men det har både Skanlux og andre sommerhusudlejere allerede nogle klare regler for. Derudover mener jeg vide, at det ikke kun er store huse, som Skanlux har planer om at bygge. Husene på østsiden vil ifølge mine informationer blive mindre, siger Klaus Høgenhaug, der helt overordnet set er meget positiv over for planerne om at bygge store sommerhuse på det udpegede område i Rødvig:

- Det vil være med til at synliggøre Rødvig og trække flere turister til. Det synes turistforeningen kun er positivt.