Se billedserie I 2016 skiftede DAGBLADET og Stevnsbladets tænkebænk gravhøj, da den blev flyttet fra Elverhøj til Himlingøje. Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Turisterne og stevnsboerne skal bænkes i sommerlandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Turisterne og stevnsboerne skal bænkes i sommerlandet

Stevns - 20. juli 2019 kl. 06:06 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns: 33 såkaldte tænkebænke skulle efter sigende være placeret rundt omkring i Stevns Kommune, og flere af landsbyerne ønsker sig også en tænkebænk. Nu tager Stevns Erhvervsråd initiativ til at samle og markedsføre bænkene i en fælles indsats og inviterer borgerne til at hjælpe til.

DAGBLADET og Stevnsbladet har en fælles bænk stående ved gravhøjene i Himlingøje, men mange andre bænke er placeret rundt omkring i kommunen, som et led i Stevns Turistforenings kampagne fra dengang, da de her i kommunen endnu havde en turistchef ansat. Det var således Lone Dalthur og den daværende formand Per Johansen, der lancerede begrebet og fik sat det i system tilbage i 2007 her på Stevns.

Derfor ser man den dag i dag stadig mange af bænkene rundt omkring på Stevns, og nu vil erhvervsrådet altså køre en ny kampagne for tænkebænke anno 2019.

Citater på bænkene

»Søren ligger blank og våd, bølgerne er stumme, kun en lille fiskerbåd kan man høre brumme.« Sådan lyder et citat af Halfdan Rasmussen, der står skrevet på tænkebænken på Rødvig Havn, og hvad mere passende kan man forestille sig til en bænk, der har udsigt til Rødvigs smukke havneområde?

Det er også det kendetegnende ved tænkebænkene, der er fordelt rundt omkring på Sydsjælland; de afslører de lokale ildsjæles yndlingshvilepladser og har en særlig udsigt over f.eks. vand, skov, fugleområde, havn, by eller kulturmiljøer.

Turismekonsulent Niels Frederik Lund fra Stevns Erhvervsråd mener, at det er tid til at opdatere overblikket over de mange tænkebænke, der er i kommunen:

- Tænkebænkene er en god pause fra en hektisk hverdag, hvor man kan nyde naturen og tænke store tanker. Det er flere år siden, man sidst har fået et overblik over tænkebænkene, og derfor vil vi gerne opdatere det, så vi kan hjælpe stevnsboer og turister med at finde de åndehuller, der er på Stevns.

Beder borgerne om hjælp

Der er efterhånden gået 12 år siden kampagnen for tænkebænke på havløen blev startet op. Mange ting har dog ændret sig over årene. Blandt andet derfor beder Stevns Erhvervsråd borgerne om hjælp til at finde og opdatere informationen sammen med erhvervsrådet:

Blandt andet skiftede DAGBLADET og Stevnsbladets fælles bænk plads, efter en tvivst med Kulturarvstyrelsen om den oprindelige placering ved Elverhøj ved Hellested.

Det afstedkom en læserkonkurrence i DAGBLADET, hvor flere læsere foreslog, at bænken skulle flyttes til den gravhøjene ved Himlingøje i stedet. Det skete i 2016, hvor avisen sammen med den lokale borgerforening holdt en lille åbningsceremoni i den anledning.

-Det er jo borgerne i de enkelte landsbyer, der bedst kender deres lokalområde, og derfor beder vi om hjælp til, at de ser oversigten igennem og hjælper os med at finde ud af, om der er fejl eller noget, der skal opdateres. Det kan eksempelvis være en bænk, der mangler; en ny bænk, der er kommet til eller måske noget helt andet. På den måde kan vi sikre os, at den nyeste information også er korrekt, og kan bruges af turister såvel som lokale, fortæller Niels Frederik Lund.

Facebookside

Stevns Erhvervsråd har blandt andet oprettet en side på Facebook med navnet "Tænkebænke på Stevns", hvor borgere i Stevns Kommune kan dele billeder, adresser og information om tænkebænkene.

Del af en samlet turismeindsats

De bænke Stevns Turistforening i sin tid var med til at støtte opførslen af på Stevns, er i dag populære blandt turister såvel som beboerne på Stevns.

At skabe et samlet overblik over bænkene er en del af en større turismeindsats, Stevns Erhvervsråd arbejder på, som har til formål at styrke Stevns som turismedestination. Andre indsatser tæller blandt andet at hjælpe med at styrke adgangen til aktiviteter, en nem infrastruktur med større mobilitet Stevns' synlighed på online platforme såsom Google, TripAdvisor, Wodnderful Copenhagen og andre.