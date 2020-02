Se billedserie For under et år siden bød erhvervschef Thomas Christensen (th.) sin nye turismekonsulent velkommen - nu skal han sige farvel til Niels Frederik Lund 1. april, efter han blot har bestridt posten i et år. Foto: Henrik Fisker

Turisme-konsulent har sagt sin stilling op efter et år på posten

Stevns - 19. februar 2020

Niels Frederik Lund blev ansat som turisme-konsulent under Stevns Erhvervsråd i februar sidste år med start fra 1. april. Og præcis på datoen et år efter fratræder han nu sin stilling.

- Vejen til turisternes hjerter er at give dem en personlig betjening. De skal føle sig velkomne og behandles som vores gæster - ikke blot kunder i butikken, som vi skal tjene penge på.

Sådan sagde turisme-konsulent Niels Frederik Lund, da DAGBLADET interviewede ham i forbindelse med tiltrædelse af sin stilling 1. april 2019. Nu under et år efter fratræder han igen oplyser Stevns Erhvervsråd i en pressemeddelelse.

Nu bliver et kommende evaluerings-interview med konsulenten i forbindelse med hans første år i stillingen i stedet til et afskedsinterview.

I pressemeddelelsen skriver erhvervsrådet, at det har været et år med mange gode projekter med Niels Frederik Lund som konsulent, men med afgangen søger man nu en ny konsulent, der kan føre turisme-indsatserne videre.

Det er i den forbindelse også en lidt ambivalent turismekonsulent, der kan meddele, at han har sagt op for at flytte til Holland, hvor hans kone arbejder. For det har ikke været helt nemt at skulle sige farvel til venner og samarbejdspartnere på Stevns, som han formulerer det:

- Det har ikke været en nem beslutning at skulle forlade Stevns, dets aktører og mine kollegaer. Jeg har arbejdet med mange spændende turismeprojekter, men i sidste ende har jeg prioriteret samlivet med min kone højere. Jeg tror dog, jeg afleverer en styrket turisme på Stevns videre til min afløser. Med nye initiativer og et styrket samarbejde er vi inde i en positiv udvikling, udtaler Niels Frederik Lund.

Online markedsføring I sin stilling som turismekonsulent har Niels Frederik Lund især arbejdet med at styrke samarbejdet mellem turismeaktørerne på Stevns gennem oprettelse af et oplevelsesnetværk, et netværk for B&Bs og en række specialiserede arbejdsgrupper, der består af virksomheder og repræsentanter fra kommunen:

- Det har været et fokusområde for mig at facilitere et øget samarbejde, for så kan vi opfange aktørernes gode idéer og implementeret dem i indsatser, der gør en forskel. Det har været en styrke i mit arbejde med Stevns Cykelturistforening, stevnske B&Bs og de vandsportsaktiviteter, der er ved at komme langs Stevns Klint. Jeg tror på, samarbejdet er vigtigt for turismen på Stevns, siger Niels Frederik Lund.

Herudover har han også gjort en indsats for at styrke markedsføring online. Både hos eksterne aktører som VisitDenmark og Wonderful Copenhagen, men også ved at afholde kurser for lokale virksomheder i online-markedsføring.

Søger ny Stevns Erhvervsråd er nu begyndt at søge en ny turismekonsulent, der kan overtage indsatsen og fortsat styrke den stigende turisme:

- Vi har været rigtig glade for at have Niels Frederik Lund i spidsen for vores erhvervsrettede turismeindsats. Jeg er utroligt ked af, at han nu forlader os, men jeg har samtidig fuld forståelse for hans beslutning og ønsker ham alt det bedste fremover. Jeg synes, Frederik har fået sat gang i rigtig mange gode initiativer, og at vi har nået mange gode resultater. Det gode arbejde fortsætter vi ufortrødent, og vi er allerede i gang med at finde en ny erhvervskonsulent med opstart hurtigst muligt. Vi skal hurtigt videre i samme spor, siger erhvervschef Thomas Christensen.