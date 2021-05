Turisme-konsulent har sagt op efter blot et år

- Det er super ærgerligt, at vi skal sige farvel til Johan. Jeg synes, Johan har fået sat tryk på mange gode initiativer og skabt gode positive resultater for turismeudviklingen i Stevns, og endda i et vanskeligt år præget af Covid-19-nedlukninger. Johan har været rigtig glad for at være i Stevns Erhvervsråd og for samarbejdet med alle aktørerne og samarbejdspartnerne, men han vil gerne tilbage til at bruge sine kreative evner og erfaring på marketing- og markedsføringsmæssige opgaver, og det har vi naturligvis respekt for, og ønsker ham alt godt fremover, udtaler Thomas Christensen, der er erhvervschef i Stevns Erhvervsråd.