Trods corona: Kampen for nye skinner går videre

Stevns - 21. marts 2020 kl. 11:28 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen spænder ben for en række planlagte arrangementer og således også et stort, offentligt møde, som var berammet til onsdag 1. april i Hårlev.

Her havde en række borgerforeninger og enkeltpersoner taget initiativ til et »folkemøde« for at bevare Østbanen. Mødet er imidlertid udsat på grund af smittefaren under coronakrisen og vil i stedet blive holdt på et senere tidspunkt. I stedet har arrangørerne udsendt en fælles pressemeddelelse, hvor det understreges, at kampen for nye skinner på Østbanen fortsætter uanset coronakrisen.

Det er først og fremmest borgerforeninger fra Faxe og Stevns kommuner, der står bag det nu udsatte møde og den fælles udtalelse. Listen omfatter Hårlev Borger- og Erhvervsforening, Hellested Borgerforening, Karise Håndværker- og Borgerforening, Liv i Ladepladsen, Faxe Ladeplads Borger- og Erhvervsforening, Rødvig Borgerforening, Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, Strøby Borgerforening og en række enkeltpersoner.

Nej tak til BRT-busser

I udtalelsen slås det fast, at løsningen for Østbanen er nye skinner og ikke den såkaldte BRT-løsning med busser i et tracé, hvor det nuværende jernbanespor løber.

»Det er vores opfattelse, at der ikke er behov for en masse undersøgelser for at påvise, at det er bedre for lokalområdet at beholde Østbanen frem for at få BRT-busser.

Erfaringen viser, at busser slet ikke kan tilbyde samme komfort og regularitet som tog. Tværtimod vil en nedgradering af Østbanen til en buslinje betyde, at endnu flere vil køre i egen bil og dermed lægge yderligere pres på et i forvejen overbelastet vejnet«, hedder det bl.a. i udtalelsen.

Videre udtrykkes bekymring for lokale arbejdspladser - ikke mindst Østbanens værksteder i Hårlev, der netop nu ved at blive udvidet for at kunne servicere udvidelsen af Østbanen til Roskilde. Hvis banen bliver nedlagt, må disse værksteder Hårlev lukke, skriver foreningerne.

»Vi er bekymrede for om tilflytningen til vores område stopper og måske endda erstattes af tilbagegang. Vi har kendskab til mange, som nævner Østbanen som en væsentligt medvirkende årsag til, at de har valgt at flytte netop til Stevns/Faxe-området. Vi er også bekymrede over de unges forringede muligheder for at komme til deres uddannelsesinstitution«, hedder det videre i udtalelsen.

Som nævnt er det planen, at det planlagte borgermøde skal holdes, så snart det kan ske uden risiko for udbredelse af coronasmitte.

Til mødet 1. april havde arrangørerne fået tilsagn fra to folketingspolitikere, der begge i sin tid var aktive i arbejdet for at bevare Tølløsebanen, hvilket som bekendt lykkedes. Det drejer sig om Brigitte Klintskov Jerkel (Konservative) og Eva Flyvholm (Enhedslisten). Derudover er der tilsagn fra formanden for Dansk Jernbaneforbund: Henrik Hørup.

Det er planen at sende særskilte invitationer til alle lokalpolitikere, regionspolitikere og medlemmer af Folketingets transportudvalg.