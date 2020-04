De fortsatte restriktioner som følge af coronakrisen betyder, at gymnastikefterskolens elever må vente en måned mere på at vende tilbage, de skal ikke til eksamen, og der er opstået tvivl om flere store arrangementer mod skoleårets slutning. Foto: DGI Storstrømmen

Send til din ven. X Artiklen: Trist forstander savner eleverne på efterskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trist forstander savner eleverne på efterskolen

Stevns - 08. april 2020 kl. 05:57 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er mega synd for mine elever!

Carlo Mathiasen er ked af der, og det er han efter at have set og hørt pressemødet i Statsministeriet i aftes, hvor det blev fortalt, at Danmark lukker lidt op, men stadig holder blandt andet efterskoler lukket til 10. maj, aflyser alle eksminer for afgangsklasserne og forbyder store forsamlinger til og mest august.

Carlo Mathiasen er forstander på Gymnastikefterskolen Stevns, og han er overrasket og trist:

- Hvad er en stor forsamling? Det savner jeg svar på, siger Carlo Mathiasen.

- Det vigtigste for mig er at få mine elever tilbage og få givet dem en værdig afslutning på et efterskoleår, der er blevet helt amputeret i en måned nu. Vi havde lavet en strategi for de events, vores elever skulle have oplevet her til sidst med en gallafest, fire opvisninger, Gymnastik Kabalen i juni og meget mere. Som elev og som forstander glæder man sig til de oplevelser.

- Jeg håber meget, at det kan lade sig gøre, hvis der åbnes op for det efter 10. maj. Hvis vi kan det, så skal vi nok få givet eleverne en god afslutning, siger forstanden håbefuldt.

I juni går dette skoleårs elever ud af efterskolen, og den 10. august kommer næste hold på 185 elever. Hvis de må samles.

- Hvad tænker forældrene om det nu, og hvad sker der der? Det ved vi ikke, siger forstanderen.

Økonomisk kommer efterskolen efter alt at dømme igennem perioden med skindet på næsen via hjælpepakkerne til forældrebetalingen, og sammenholdt med lavere udgifter til mad, så går det næsten lige op.

Vil slutte godt af

Pengene er så også det sidste, Carlo Mathiasen tænker på.

- Det skal nok gå. Lige nu handler det om at det sluttet godt af for eleverne og deres forældre, og mit store spørgsmålstegn efter pressemødet er, hvor jeg kan bidrage til, at eleverne kan slutte værdigt af. Det fylder mest for mig lige nu. Det er nedslående lige nu, men lad os nu håbe, at noget kan lade sig gøre efter den 10. maj, siger Mathiasen.

Hvis eleverne kommer tilbage, så er spørgsmålet også, hvordan den sidste undervisning skal gå ud på, da der ikke er nogen eksamen til sidst.

- Det bliver ikke nemmere nu, når eleverne ikke skal til eksamen. Hvad skal de bruge den sidste tid til? Det må vi løse, og vi skal nok gøre, hvad vi kan. Alle mine medarbejdere vil kæmpe for at lave noget spændende, siger Carlo Mathiasen.