Trinbrættets fødselsdag blev fejret

Trinbrættets fødselsdag er en årligt tilbagevendende begivenhed i Varpelev, omend situationen med corona lagde en dæmper på antallet af deltagere. Således var formanden i år mødt frem sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer: Rigmor og Kathrine, som også havde taget sine to drenge med.

Budskabet på skiltet var ikke til at tage fejl af, for også i Varpelev ønsker man at bevare Østbanen på togskinner:

- Vi er meget glade for, at vi har et tog på skinner. Det vil vi meget gerne fortsat have, lyder det fra formanden.