Tricktyv på besøg i to ældreboliger

Stevns - 04. juni 2018 kl. 10:40 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To beboere i ældreboligerne på Stevnshøj fik lørdag eftermiddag besøg af den samme tricktyv, og i det ene tilfælde lykkedes at stjæle både penge og et sølvur fra soveværelset.

Det første tilfælde fandt sted på et ikke nærmere angivet tidspunkt mellem kl. 12 og 17, hvor den 92-årige kvindelige beboer sad og blundede i sin stol med hoveddøren ulåst. Pludselig stod en fremmed kvinde inde i stuen og sagde, at de skulle lave gymnastik. Beboeren, som får besøg af hjemmeplejen to gange om ugen og laver gymnastik, troede, at kvinden var fra hjemmeplejen, selv om hun hverken havde uniform eller navneskilt på sig. Kvinden lavede gymnastik med beboeren i cirka 10 minutter og ville efterfølgende give massage. Kvinden placerede beboeren på en stol i køkkenet med ryggen til og gik ind i soveværelset for at hente creme til massagen. Pludselig var hun væk og havde - viste det sig - stjålet 7200 kroner i kontanter samt et sølvur fra soveværelset.

Historien gentog sig hos en anden beboer - en 83-årig kvinde - på Stevnshøj, hvor tricktyven omkring kl. 16 gik ind i køkkenet og udgav sig for at være fra hjemmeplejen. Beboeren bad imidlertid om at se kvindens kommuneskilt, men det havde hun glemt i bilen, sagde hun. Det fik den fremmede kvinde til at forlade stedet, og der meldes ikke om noget stjålet.

Hun beskrives som en ikke etnisk dansker af udseende, 35 år, 165-170 cm, kraftig af kropsbygning, brun hudfarve og brunt hår. Hun talte dansk med accent og var iført en strikket, lysegrå kasket med skygge, spraglet grå bluse og hvide stumpebukser med blomster. Kvinden bar briller og havde mange halskæder om halsen.

Hvis nogen har set eller bemærket en tricktyv, der svarer til signalementet, bedes man kontakte politiet på tlf. 114.