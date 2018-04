Modelfoto

Tre ridelaug sporer sig ind på ridestier

Stevns - 30. april 2018 kl. 06:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev dannet tre lokale ridelaug, da ryttere fra hele Stevns var samlet for at arbejde videre på forslag til lokale rideruter i et projekt, som på sigt både skal komme de lokale ryttere og rideturister til gavn.

Turismekonsulent Thor Nielsen havde i midten af april besøg af 20 lokale ryttere i Tinghuset, som arbejdede videre med forslag til lokale rideruter. Mødet var det andet i rækken i et projekt, som på sigt skal gøre det mere attraktivt for lokale ryttere såvel som for turister at opleve Stevns til hest.

- Vi var meget glade for at se det store engagement fra de lokale ryttere. Vi er meget afhængige af, at de har lyst til at deltage i arbejdet med ruterne, hvis projektet skal lykkes, da de sidder inde med en stor viden om stierne og vejene i deres lokalområde og måske kender lodsejerne, forklarer Thor.

Han lægger ikke skjul på, at riderute-projektet ikke bliver gennemført på én dag. Det er en langstrakt proces, som både kræver aftaler med de mange lodsejere og koordinering med kommunen. Derfor er han glad for den interesse, som Stevns Kommune allerede viser for projektet, som bl.a. kom til udtryk ved, at natur & miljømedarbejder Tine Jensen deltog på mødet, hvor hun hjalp rytterne med afklaring af forskellige spørgsmål.

Aftenen kulminerede med, at grupperne dannede tre ridelaug, som skal arbejde videre med rideruterne i hver deres område; Nord-Vest, Nord-Øst og i Syd.

I Nord-Vest gruppen, som arbejder med rideruter i området omkring Vallø-Enderslev-Hårlev, er arbejdet allerede i fuld gang, blandt andet skal gruppen i gang med at kategorisere vejene i området alt efter, hvor ridevenlige de er.

- Og så kigger vi meget på, hvilke vandreruter og stier, som er her i forvejen, for jo flere, som har glæde af stierne jo bedre. Mødet med andre bløde trafikanter, ser vi ikke som et problem - snarere som en kontakt-mulighed for begge parter, forklarer Claus Bjerge fra ridelauget, som mødes første gang onsdag 2. maj.

Hvis man er interesseret i arbejdet med rideruterne, kan man følge processen og deltage via Facebook-gruppen Rideruter Stevns, hvor man også kan finde kontaktinformation på de tre ridelaug, som stadig er åbne for nye medlemmer.