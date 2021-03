Tre partier indgår valgforbund og indleder politisk samarbejde

Valgkampens første valgforbund så tirsdag eftermiddag dagens lys ved et udendørs pressemøde, som var indkaldt på området over Boesdal Kalkbrud. Stedet var valgt dels af coronahensyn, dels for at signalere, at det er her - med et kommende besøgscenter og naturen som den store attraktion - at Stevns Kommunes nærmeste fremtid befinder sig.