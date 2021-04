Tre nye statsborgere får nu dansk pas

Stevns Kommune gennemførte torsdag eftermiddag sin tredje grundlovsceremoni efter de nye retningslinjer, hvor nye danske statsborgere skal skrive under på at ville overholde grundloven samt give et håndtryk til borgmesteren. Kravet om det sidste er dog midlertidigt frafaldet med henvisning til coronarestriktionerne.

I denne omgang blev statsborgerskabsceremonien dog gennemført noget anderledes end de to første gange. For at overholde forsamlingsforbuddet blev de nye statsborgere og deres allernærmeste ledsager kaldt ind i rådssalen enkeltvis, mens andre måtte vente uden for rådhuset.