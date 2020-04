Efter en lang rejse landede Nina Steen Andersen mandag formiddag sikkert i Københavns Lufthavn i Kastrup. Privatfoto

Tre måneder før tid kom Nina hjem fra Argentina

Mandag nød Nina forårssolen fra en stol i sine forældres carport på behørig afstand af tre af sine gode veninder, der var dukket op for at ønske hende velkommen hjem. Hendes familie tog imod hende med flag, musik og varm kakao, da hun hen ad middag nåede frem til barndomshjemmet i Store Heddinge efter en rejse, som hun ikke glemmer lige med det samme.

Egentlig skulle hun først være landet i Danmark om tre måneder - nærmere bestemt 5. juli - efter knap et års ophold som udvekslingsstudent i Argentina. Nina - med efternavnet Steen Andersen - var sendt ud af Rotary-klubben i Store Heddinge til den nordargentinske by Corrientes, hvor hun indtil i slutningen af sidste uge boede hos sin anden værtsfamilie, som hun havde fået et tæt forhold til.

- Jeg var rigtig ærgerlig over at skulle hjem, og jeg ville meget gerne være blevet dernede. Men på den anden side var der ikke så meget at gøre, når både Udenrigsministeriet og den danske regering opfordrede mig og andre danskere til at vende hjem med det samme. Det syntes mine forældre også, og min værtsfamilie var ved at bekymret for mig. Så da muligheden for at komme hjem kom, var det bare med at komme af sted, siger Nina til DAGBLADET.

Interviewet med hende foregår over telefonen, da hun efter hjemkomsten er gået i frivillig karantæne indkvarteret i et kælderværelse. Hun følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og opholder sig hjemme i 14 dage, indtil hun er helt sikker på ikke at være smittet med corona.

Udgangsforbud

I Corrientes - hvor der fortsat er varmt efter en lang sommer - har der været udgangsforbud i to uger, og Nina har ikke været uden for en dør imens.

- Jeg er ikke typen, der keder mig, så jeg har haft nok at lave. Bl.a. skypede jeg med min spansklærer for at blive bedre til sproget, og det ærgrer mig, at jeg ikke fik de sidste tre måneder med, hvor jeg rigtig kunne have rykket, siger hun.

Nina mener ikke, at Corrientes var specielt hårdt ramt af corona, men restriktionerne er tilsyneladende strengere end i Danmark.

- For eksempel er det kun tilladt én fra hver husstand at handle i supermarkedet, og hvis der er for mange i bilerne, bliver de stoppet af politiet. Det er lidt uvant i Argentina, hvor det normalt summer af liv overalt. Min værtsfamilie har et landsted med husdyr uden for byen, og de havde det svært med ikke at komme derud, som de plejer. Heldigvis har de en mand til at passe dyrene, siger hun.

I modsætning til flere andre organisationer, der for flere uger begyndte at evakuere sine udvekslingsstudenter ud af Argentina, da coronaen nåede landet, var Rotary indstillet på at lade de unge blive og gennemføre opholdet.

- Men jeg blev kontaktet af den danske ambassade, der tilbød at hjælpe mig ud. Det var svært, for den offentlige trafik ned til Buenos Aires og lufthavnen var indstillet, men så var der en turistbus med tyske turister, der havde været oppe ved Iguazu-vandfaldene. Ambassaden havde sikret mig en plads i bussen. Da vi 15 timer senere kom til lufthavnen, blev jeg og flere andre danskere modtaget af ambassadefolkene, der hjalp os gennem systemet, fortæller Nina.

Flyturen hjem gik med et tysk særfly til Frankfurt, hvor hun overnattede på et hotel, inden turen gik videre til København mandag morgen.

Med maske og handsker

Her stod Ninas søster og far og tog imod det hjemvendte medlem af familien.

- Det var nærmest surrealistisk. Ud over to politibetjente var de de eneste i ankomsthallen. Vi måtte ikke kramme, så vi nøjedes med at vinke til hinanden, inden vi kørte hjem i min fars store stationcar, hvor jeg blev placeret allerbagerst iført maske og handsker, siger Nina.

Nu er hun gået i frivillig karantæne, og imens er tankerne begyndt at rulle i hendes hoved. Bl.a. skal hun finde ud af, hvad de ekstra tre måneder, som hun mistede i Argentina, skal bruges til i Danmark, inden hun til august starter på Køge Gymnasium.

- Jeg skal ud at tjene nogle penge, så jeg kan komme tilbage til Argentina. Jeg nåede slet ikke at få sagt farvel til alle mine venner dernede, så jeg vil gerne af sted igen - hurtigst muligt, siger Nina, der fylder 17 år i starten af maj.

Hendes forældre er først og fremmest lettede over, at hun er hjemme igen.

- Vi synes ikke, at vi kunne gøre andet i en usikker tid. Det lykkedes ikke mindst takket være en flot indsats fra Udenrigsministeriet og den danske ambassade i Argentina, som har været helt utroligt dygtige, siger Ninas far, advokat Martin Steen Andersen.