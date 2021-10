Send til din ven. X Artiklen: Tre liberale kandidater prøver igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre liberale kandidater prøver igen

Stevns - 21. oktober 2021 kl. 07:03 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Ved folketingsvalget i 2019 kom Liberal Alliance lige akkurat over spærregrænsen med 2,3 procent og fik fire mandater, der siden er skrumpet til tre.

Vælgertilslutningen svarer nogenlunde til opbakningen i Stevns Kommune ved kommunevalget i 2017, hvor 2,6 procent stemte på partiet. Det var en beskeden fremgang fra de 2,0 procent, som Liberal Alliance præsterede ved sit første kommunevalg i 2013, men i begge tilfælde langt fra nok til at blive repræsenteret i Kommunalbestyrelsen. Her koster et mandat som udgangspunkt lidt over fem procent af stemmerne.

Nu prøver Liberal Alliance for tredje gang. I modsætning til sidst, hvor partiet var en del af et smalt valgforbund med Konservative, indgår liste I denne gang i det store, borgerlige valgforbund med hele seks partier, som alt andet lige gør det sværere at spå om det enkelte partis chancer.

Ved de to foregående valg har Rasmus Englund været spidskandidat for Liberal Alliance. Han meddelte dog allerede efter sidste valg, at han ikke ønskede at stå spidsen for partiet en tredje gang. Siden har han meldt sig helt ud og er i stedet blevet medlem af Venstre, hvis medlemmer kvitterede med at stille ham op på en tredjeplads foran den politiske ordfører: Bjarne Nielsen.

I stedet har Liberal Alliances lokalformand Lars Barthold Hansen nu taget over som spidskandidat. Ud over formanden opstiller Tim Warner og Sarah Sjølin Lilaa, der begge også var på listen i 2017. Der er således ingen nye kandidater på partiets liste ved dette valg.