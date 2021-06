Tre gange lørdagshygge i købstaden i juli måned

- Mange butikker har været utroligt positive over for at holde søndagsåbent i juli måned. Men flere af butikkerne har meddelt, at de har problemer med at skaffe personale til at holde åbent om søndagen. Og hvis ikke alle ikke kan være med giver det ikke nogen mening at gennemføre det, siger Bo Henriksen, der er formand for den lokale handelsstand, efter foreningen holdt bestyrelsesmøde forleden.