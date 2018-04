Morten Skou Bentsen er klar til DGI Verdensholdet. Foto: Erik Cheng

Send til din ven. X Artiklen: Tre fra Gymnastikefterskolen Stevns med DGI's verdenshold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre fra Gymnastikefterskolen Stevns med DGI's verdenshold

Stevns - 30. april 2018 kl. 14:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For mange danske gymnaster er udvælgelse til DGI Verdensholdet noget af det ypperste, de kan opnå inden for deres sport. Hvert andet år samles et nyt Verdenshold, og det består af blot 14 kvinder og 14 mænd, der bliver nøje udvalgt blandt de mange hundrede gymnaster, der hver gang stiller op til udtagelsen i håbet om at blive en del af det prestigefyldte hold.

En af instruktørerne bag dette års Verdenshold er Benedicte Capion Knudsen, der selv var gymnast på Verdensholdet tilbage i 2014, og som desuden var elev på Gymnastikefterskolen Stevns i 2007/08 og af flere omgange har været tilknyttet efterskolen som gymnastiklærer.

En anden af efterskolens tidligere elever, Emilie Frost Ebstrup, er en af de 14 udvalgte kvindelige gymnaster på det nye Verdenshold. Og blandt de 14 udvalgte mandlige gymnaster finder vi Morten Skou Bentsen, der var elev på Gymnastikefterskolen Stevns i 2011/12, og som desuden fra 2016 har været ansat som gymnastiklærer på efterskolen.

For Morten Skou Bentsen har drømmen om Verdensholdet eksisteret i mange år.

- Siden jeg selv var elev på Gymnastikefterskolen Stevns tilbage i 2011/12 har Verdensholdet været et mål, og udtagelsen har ligget i baghovedet længe. Jeg føler mig utrolig beæret, privilegeret og stolt over at kunne være med, og glæder mig helt vildt til at se hvad det næste års tid vil bringe, fortæller Morten Skou Bentsen, der tidligere har været til udtagelse på Verdensholdet.

Her satte en brækket fod dog en brat stopper for drømmen.

- Tilbage i efteråret 2015 meldte jeg mig til udtagelsen, som skulle holdes i februar 2016. Men i november 2015 skal jeg deltage til Verdensmesterskaberne i dobbelt mini trampolin og brækker foden under træningen. Jeg laver intet gymnastik hele vinteren og går og håber på, at min fod når at hele før udtagelsen. På dag to af udtagelsen må jeg dog indse, at min fod er for ødelagt til at fortsætte, og jeg må sætte drømmen på pause i to år indtil næste udtagelse. Det åbnede heldigvis op for, at jeg kunne blive lærer her på Gymnastikefterskolen Stevns, fortæller Morten Skou Bentsen med et smil.

Samtlige 28 gymnaster på det nye Verdenshold kommer ind på holdet med forskellige forventninger. Fælles for dem alle er, at de, når de til efteråret drager ud på deres verdensturné, vil møde nye kulturer og mennesker og dele den danske gymnastik, som har været en stor del af deres liv i mange år. For Morten Skou Bentsen betyder det også et midlertidigt farvel til den vante hverdag som efterskolelærer. Men vil han savne det?

- Selvfølgelig vil jeg savne Stevns. At være efterskolelærer er på mange måder ligeså meget en livsstil som et arbejde. Jeg har nu brugt et år som elev og to år som lærer, og jeg mener at skolen kan noget specielt. Den har i hvert fald en kæmpe andel i, at jeg nu skal jorden rundt med verdensholdet, slutter Morten Skou Bentsen.