Isen er for tynd til at bære, lyder meldingen fra politiet. Arkivfoto

Tre drenge kom på tynd is

Den lokale mand, som anmeldte sagen, havde forsøgt at kalde drengene ind, men det efterkom de ikke. En patrulje kørte til mosen på Sigerslevvej. Patruljen fik kontakt til de tre drenge, som kom sikkert ind fra den tynde is. Politiet kontaktede drengenes forældre, hvor den enes far oplyste, at han havde skønnet, at isen var tyk nok, så han havde givet drengene lov. Patruljen vejledte forældrene om faren ved at gå på isen.