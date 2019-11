Freddie Larsen fra Rødvig Borgerforening - går nu sammen med sine kolleger fra Store Heddinge og Hårlev i brechen for nye skinner til Østbanen. Foto: Henrik Fisker

Tre borgerforeninger i forbøn for nye skinner

Stevns - 22. november 2019 kl. 06:33 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hårlev Erhvervs- og Borgerforening, Store Heddinge Borger- og Erhvervsforening samt Rødvig Borgerforening ser med stor bekymring på udviklingen omkring Østbanens fremtid som rygrad i infrastrukturen for transport af omkring 1.000.000 borgere og pendlere årligt til og fra Stevns og Faxe kommuner.

Sådan indledes et åbent brev til Folketingets Transportudvalg og Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer, hvor de tre nævnte borgerforeningers formænd forsøger at råbe landspolitikerne op i kampen for at sikre nye skinner til Østbanen.

I brevet henviser Freddie Larsen, Tim Warner og Johnny Andersen til de forestående forringelser af køreplanen fra 15. december og på ubestemt tid. De tre borgerforeningsformænd ser den forlængede køretid, påtvungent togskifte i Hårlev og færre afgange mellem Hårlev og Køge som »et tilbageskridt for udviklingsbestræbelserne for Stevns Kommune både hvad angår tiltrækning af yderligere erhverv og industri, men også tiltrækning af tilflyttere til området«.

Regionen uden penge

Derfor henstiller de tre foreninger til begge folketingsudvalg, at »der seriøst tages fat på problemstillingen omkring opgradering af skinnesystemerne på banen, som jo skal være en del af den fremtidige forbindelse til Roskilde via Køge«. Det skal ske med statslige midler, for som de tre udvalgsformænd skriver:

»Vi er pinligt bevidste om, at den store investering i opgradering af skinnerne ikke umiddelbart er til rådighed hos Region Sjælland.

Vi henstiller derfor til, at Transportudvalget og Udvalget for Landdistrikter sammen prioriterer denne vigtige infrastruktur i de kommende anlægsinvesteringer i vejforbindelser og infrastruktur, så genopretningen kan iværksættes så hurtigt som muligt«.

Batteridrevne tog

Samtidig lufter de muligheden for at tænke den grønne omstilling ind i fremtidens lokalbaner. I Slesvig-Holsten i Tyskland er der i øjeblikket forsøg med at køre med batteridrevne lokaltog samt overvejelse om et samarbejde over landegrænsen til Danmark.

Freddie Larsen fra Rødvig Borgerforening tilføjer for egen regning, at foreningens tanker om at flytte Rødvig Station mod nord med fordel også kan tænkes ind i projektet:

- Hvis man i samme ombæring afkorter banen til en station nord for Vemmetoftevej, er der nogle hundrede meter kortere, at der skal anlægges nye skinner. Samtidig sparer man udgiften til to nye overkørsler i Rødvig, påpeger han.

Husk også statsvejen

De samme tre borgerforeninger minder desuden om, at de 18. december sidste år skrev til Folketingets transportudvalg med ønsket om en statsvej mellem Stevns og Sydmotorvejen. Som bekendt blev netop den sydlige linjeføring sat på Folketingets investeringsplan i et forlig med et meget snævert politisk flertal. Efter folketingsvalget i juni eksisterer dette flertal ikke mere, og det nye transportudvalg skal derfor efter nytår forhandle en ny trafikaftale på plads.

Derfor genfremsender de tre borgerforeninger deres brev fra sidste år for at understrege over for det nye folketing, at ønsket om en statsvej til Stevns stadig er intakt - sideløbende med ønsket om nye skinner til Østbanen.