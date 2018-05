Travetur på hjertestien i parken

Der er nu gået et år, siden hjertestien i og omkring Solgårdsparken i Strøby Egede blev indviet, og i den anledning inviterer Hjerteforeningens Motionsklub Stevns til fælles travetur (walk and talk) på stien.

- Foråret er kommet, træerne er sprunget ud, så det er en fin anledning til at komme ud og nyde denne dejlige årstid. Man bestemmer selv tempoet, og der er mulighed for at tage madkurv, kaffe mv. med og nyde undervejs eller eventuelt efter, at man er kommet igennem turen, siger Nicolai Porslund, der er formand for Hjerteforeningens Motionsklub.