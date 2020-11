Se billedserie Karl Peter Andersen kan fra Traktørstedet se over til det tidligere Stevns Museum, hvor han håber der kan bygges overnatningsmuligheder. Foto: Klaus Slavensky

Traktørstedet Højeruplund skal nok overleve trods coronaen

Stevns - 15. november 2020 kl. 10:58 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Året startede godt. Både januar og februar førte omsætningsfremgang med sig i hotel- og restauranterhvervet, men så indtraf pandemien.

I maj var tabet på sit højeste, omsætningen var hele 78 procent lavere end på samme tidspunkt i 2019, og virksomhederne mistede sammenlagt mere end 3,2 milliarder kroner i løbet af måneden.

Der er netop kommet tal for august, og de viser, at det månedlige omsætningstab for hotel- og restauranterhvervet igen voksede fra juli til august, oplyser brancheorganisationen Horesta.

Arrangementer aflyst

Denne status genkendes af traktør Karl Peter Andersen fra Højeruplund.

- Vi måtte lukke ned i foråret, selv om der var enormt mange mennesker, som valfartede til Højeruplund, da coronaen lukkede Danmark, fortæller Karl Peter Andersen og ser eftertænksom ud.

- Ærgerligt. Vi måtte flytte flere arrangementer til efteråret, og rigtigt mange er blevet aflyst. Lidt irriterende, kommer det med et høfligt smil, som nok er hentet fra traktørens tid som hushovmester og butler, for der er vitterlig intet af smile af som restauratør i dagens Danmark.

Intet julemarked i år

I 1928 styrtede dele af Gamle Højerup Kirke i havet, men Traktørstedet ved den gamle kirkeruin i Højerup står fast, og er stadig et eftertragtet spisested, og tredje kvartal 2020 har ifølge Karl Peter Andersen haft »fin omsætning«, men dog ikke bedre, end at han har måttet sige farvel til flere ansatte, og det piner.

- Meningen er, at de skal genansættes til foråret, hvis situationen er til det, forklarer han, samtidig med at han udtrykker beklagelse over, at regeringens og sundhedsmyndighedernes nylige beslutning om at spisesteder skal lukke kl. 22, rammer en masse glade gæster.

For det er sådan, at Karl Peter Andersen tænker - også, når det betyder, at det traditionelle og velbesøgte julemarked bliver aflyst i år.

- Det er ærgerligt for de 2.000 besøgende, men ikke mindst for de mange, som har boder her. Det er et spørgsmål om identitet. De kommer for at vise, hvad de har lavet af fine ting. Det er en Stevns-kultur, der rammes, siger han.

Men der holdes jul

Men alt er ikke sort og trist - heller ikke, selv om vi går den mørke tid i møde.

- Vi holder jul på Stevns og tilbyder vores store, portionsanrettede juleplatte ud af huset med gratis levering. Det samme gælder Det Store Julebord, og man kan også spise både julefrokost og middag på Højeruplund, ligesom vi også sælger nytårsmenu ud af huset, siger Karl Peter Andersen.

Vi sidder i traktørstedets Kongestue, som er pyntet med en blanding monarkportrætter gennem tiderne - flere af dem er af nyere dato, hvor bl.a. prins Henrik og kronprins Frederik har været forbi. Der er også et par af Karl Peter selv i marinedress fra tiden på kongeskibet Dannebrog, ligesom et af Daddy i Livgardens uniform. Nå ja, også ét af skuespiller og Ridder af Dannebrog Mads Mikkelsen, så det hyggelige rum lever op til sit navn.

Håber på nyt hotel

Telefonen ringer, der er heldigvis reserveringer, og Karl Peter Andersen håber, at julefrokost-tiden kan hente noget af det tabte ind.

- Jeg har jo også en forpligtigelse over for medarbejderne. Det hviler på én, for man har jo ikke kun sig selv at tænke på, kommer det fra traktøren, der samtidig garanterer, at traktørstedet ikke drejer nøglen om.

- Vi holder lukket i januar undtagen for selskaber, men åbner igen fra februar for bl.a. fødselsdage, siger han, mens Deres Udsendte tænker på stedets berømte lagkage.

Hvordan går det med planerne om hotel på det tidligere Stevns Museums grund, vil avisen godt vide, men den diplomatiske forhenværende butler lader sig ikke fange af en sensationssulten journalist.

- Vi håber stadig på overnatningsmuligheder, og alt med tegninger er klar, er det eneste svar, som kommer ned på blokken.

Men hvad gør det, når bare Traktørstedet Højeruplund stadig kan byde indenfor? Og det kan det.

