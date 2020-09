Træf og prisuddelinger i erhvervslivet på Stevns

- Vi er glade for, at vi nu kan gennemføre erhvervstræffet, for det er et vigtigt forum i forhold til at drøfte vores erhvervsindsatser med erhvervslivet. Hvis vi skal udvikle Stevns Kommune som erhvervskommune, er vi afhængige af de inputs, vi får fra erhvervslivet, for det er virksomhederne, der oplever effekten af vores erhvervspolitik i praksis, lyder det fra formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann Rasmussen (K).