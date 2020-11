Traditionsrigt julemarked er aflyst

For første gang i næsten 20 år, kan man i år ikke komme til at købe julenips og -gaver ved det store julemarked i Hårlev Hallerne, Store Tårnby Idrætsforening står bag.

- Vi fik ved tilrettelæggelsen i september tilsagn om, at vi måtte lukke 350 personer ind i hallen ad gangen. Og det kunne godt have ladet sig gøre at gennemføre på de vilkår. Så vi tænkte, at det er helt fint. Men da det så faldt til 50 personer, så kunne alle kræmmerne ikke engang være i hallen samtidig, og så var det løb ligesom kørt for i år, forklarer Kim Kaehne fra Store Tårnby Idrætsforening.