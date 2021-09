Kadri har til ære for fotografen fundet nogle af de gode loppefund frem og sat dem foran huset i Munkegade, hvor hun bor til leje i stueetagen sammen med sin mand og søn. Foto: Rikke Michael Hansen

Tour de Loppemarked til fordel for julebelysning

Stevns - 18. september 2021 kl. 10:51 Af Rikke Michael Hansen

Hvert år ved juletid sørger adskillige lyskæder for hyggelig julestemning i en ellers mørk og kold tid. Det gælder også i købstaden Store Heddinge, hvor midtbyen får et ekstra hyggeligt skær.

Det er Store Heddinge Borger- og Handelstandsforening, der har påtaget sig den bekostelige opgave, som udgør en stor andel af foreningens årlige budget, både til at betale for arbejdet med at hænge kæderne op og jævnligt skal gamle lyskæder erstattes med nye.

Nu kan borgere i Store Heddinge være med til at støtte dette års julebelysning ved at melde sig til Tour de Loppemarked i Store Heddinge, som for første gang afholdes nu på lørdag den 18. september. Bag initiativet er nytilflytter fra København, Kadri Kostjutsenko, der sammen med sin mand og 16-årige søn flyttede ind i Munkegade i december sidste år.

Inspirationen fik Kadri på sin sommerferie i år, hvor hun blandt andet var i Hvalsø i en weekend, hvor hele byen var fælles om et Tour de Loppemarked.

- Folk havde sat ting foran deres egne huse, enten i haven, i garagen eller ud til fortovet. Det var rigtig hyggeligt - og så er det en jo god måde at få ryddet op derhjemme og at genbruge i stedet for at smide ud og samtidig at få hilst på sine naboer, fortæller Kadri, som er født i Estland og flyttede til Danmark for 13 år siden.

- Det koster 50 kroner at være med, og pengene indbetaler man på handelstandsforeningens Mobilepay, det er 21402, forklarer Kadri, der til daglig arbejder som tjener hos Hansen Café og Bar.

Når man har indbetalt de 50 kroner, får man adgang til facebook-begivenheden: 'Tour De loppemarket I Store Heddinge'.

- Her kan man så lave et opslag med fotos af de ting, man gerne vil sælge, siger Kadri, som håber, at mange vil melde sig - både for at støtte det gode formål og for sammen med naboerne at være fælles om en god sag.