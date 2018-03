Totalt udsolgt til Piaf-forestilling

I musikforestillingen giver Uta Motz sammen med musikeren Anders Allentoft et indblik i den lille kvindes korte, men intense liv. Et udvalg af hendes sange er grundlaget for den dramaturgiske fortælling om et ensomt, søgende menneske, hvis skæbne spænder over succes, stjernestatus og fortvivlelse. Et menneske som hele sit liv længtes efter kærlighed og brugte sine evner som sanger til at føle sig i live.