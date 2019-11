Tosse-Birthe fra Sigerslev

Dengang var der åbenbart dén ordning, at hvis en åndssvag i stedet for at optage plads på en af Forsorgens anstalter kunne bo hos en slægtning, modtog familien en økonomisk kompensation fra det offentlige, og det forlød, at disse penge var den eneste grund til, at Birtes søster husede hende. I selve stuerne var hun da heller ikke tålt, men måtte bo i bryggerset, så det var sikkert derfor, hun levede hele sit liv udendørs, og hver dag året igennem og i al slags vejr, mager og forkommen i sin alt for tynde kjole, rastløst cyklede og cyklede, lænet ind over styret gennem blæsten på de lange, lige stevnske landeveje, altid videre, uønsket, som hun var alle vegne, hvor hun viste sit læderagtigt vejrbidte ansigt. Forskræmt og sorgfuld var hendes udstråling, ansigtet halvt bortvendt, som om hun skammede sig. Over at være til, måske. Når hun skulle skide, satte hun sig ned bag Brugsen, og jeg ser dem stadig for mig, de små tøjstykker, hun tørrede sig med og efterlod i det kridhvide perlegrus.