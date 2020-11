Fredag 11. december slår genbrugspladsen i Hårlev portene op på Toftebovej 11. Foto: Rie Døllner, Argo

Topmoderne genbrugsplads åbner endelig efter flere års tålmodig venten

Stevns - 25. november 2020 kl. 10:49 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Borgere, det lokale erhvervsliv og pladspersonalet på den gamle genbrugsplads i Hårlev kan nærmest anse det som en tidlig julegave, når forventningens glæde udløses og portene til en helt ny plads åbnes fredag 11. december klokken 13.

De har alle været mere end almindeligt tålmodige, inden forventningen forløses på den nye genbrugsplads i industrikvarteret på Toftebovej.

At den gamle genbrugsplads på Køgevej 4A er blevet for trang og ufleksibel, kan man ikke komme udenom, hvilket også er bevæggrunden for at anlægge en ny genbrugsplads i byen.

Den nye genbrugsplads har mange fordele. Den har et langt større areal end den gamle, har nedsænkede containere, så det er fysisk nemmere at komme af med sit affald, og regnvandet fra haveaffaldet afledes til separat rensning. Dette gøres for at sikre, at der ikke kommer unødige pesticider i det normale kloaksystem.

Sidst men ikke mindst, så er den nye genbrugsplads døgnåben, så borgere og erhverv kan aflevere deres affald, når det passer dem.

- Det har været en noget længere proces end forventet, men bedre sent end aldrig. Vi er meget tilfredse med resultatet og glæder os til at få besøg af borgerne og erhverv i Hårlev og omegn. Med den nye genbrugsplads kan man sige, at vi er gået fra en ældre model af et køretøj til en toptunet sportsvogn, forklarer Finn Kjær, der er genbrugschef i Argo.

Tilmelding til døgnåben

For de som ønsker en mere fleksibel adgang til Hårlev Genbrugsplads fra den 11. december kan allerede nu tilmelde sig døgnåben og læse mere om den service på Argos hjemmeside: https://argo.dk/privat/doegnaabne-genbrugspladser/.

Bemærk at fra tilmeldingen er afsendt, til den er færdigbehandlet, og man kan benytte sig af døgnåben, kan der gå op til tre-fire dage.

Corona-åbning

Åbningen bliver markeret fredag 11. december 2020 klokken 13 på Toftebovej 11 i Hårlev. Her vil Niels Hörup, formanden for Argo, og Flemming Petersen, formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget i Stevns Kommune, være til stede og give den nye genbrugsplads et par ord med på vejen.

Grundet Covid-19 situationen er der ikke mulighed for at samle en masse glade mennesker. Kommer man for at høre og hilse på politikerne eller pladspersonalet, så vil der være restriktioner på pladsen, så man fortsat overholder forsamlingsforbuddet. Ønsker man blot af læsse af på den nye plads er det muligt efter klokken 13.20 på den officielle åbningsdag.

Der er løbet meget vand igennem Tryggevælde Å siden det daværende selskab Kara/Novoren planlagde, at en ny genbrugsplads i Hårlev ville blive åbnet i 2015, hvilket den daværende og nuværende udvalgsformand, Flemming Petersen (V), proklamerede her i spalterne allerede i sommeren 2014.

Men nu er der altså sat en dato og et klokkeslæt på åbningen - og det er sikkert og vist.