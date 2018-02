Manglende sporkapacitet på Køge Station kan betyde, at pendlerne fra Stevns og Faxe får ventetid, før de kan tage toget videre mod København. Foto: Elmer Madsen

Togpendlere får ventetid i Køge

Stevns - 28. februar 2018 kl. 13:32 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Togpendlere har i årevis glædet sig til kortere rejsetid, når den nye bane mellem København og Ringsted via Køge med forsinkelse åbner i forsommeren 2019. Først fra december 2020 kommer de direkte tog fra Næstved over Køge i drift, men selv herefter er det tvivlsomt, hvor stor tidsbesparelsen bliver for pendlere, der kører turen med tog fra Stevns og Faxe til hovedstaden.

Det fremgår af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032, som netop nu er i offentlig høring. På bundlinjen står, at passagererne fra Østbanen risikerer at få ventetid i mindst den ene retning, når de passerer Køge Station, hvor de skal skifte tog.

- Det betyder, at den tidsbesparelse, som pendlerne opnår ved at køre med det nye hurtigtog, risikerer at blive spist op af ventetid på Køge Station. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, siger Steen S. Hansen (S), der personligt har gravet sig ned i trafikplanen og har bidraget aktivt til at forfatte Stevns Kommunes høringssvar.

Årsagen til forsinkelsen er manglende sporkapacitet på Køge Station. Når to banestrækninger i fremtiden skal krydse hinanden netop i Køge, skal stationen betjene tog i fire retninger - ud over S-toget. I den ideelle verden vil de fire tog køre samtidig fra Køge - til Roskilde, København, Næstved og Stevns/Faxe med deling af toget i Hårlev.

Problemet er bare, at der i øjeblikket kun er tre ledige spor med perronadgang i Køge: spor 2, 3 og 4. Derfor lægger Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i sin plan op til, at togene på Lille Syd skal krydse hinanden i Haslev, mens der ikke er nævnt noget nordligere samlingspunkt. Det er ikke tilfredsstillende, siger Steen S. Hansen, der er Stevns Kommunes medlem af Movias repræsentantskab.

- Vi skal have togene til at krydse i Køge for at undgå unødig ventetid. Derfor skriver vi i Stevns Kommunes høringssvar, at der maksimalt må være fem minutters ventetid i Køge - tidsnok til at skifte tog via den nye jernbanebro, som er ved at blive gjort færdig nu. Det er ikke kun af hensyn til pendlerne fra Stevns og Faxe - passagerer fra f.eks. Haslev eller Herfølge, der skal til Roskilde, får jo tilsvarende ventetid, hvis vi ikke reagerer på denne sag, siger han.