Toget kører et par minutter tidligere

Standsningsmønstret samt kvartersdriften mellem Hårlev og Køge er uændret. Den fortsætter efter alt at dømme to år endnu frem til december 2019, når Lokaltog A/S overtager strækningen mellem Køge og Roskilde og indfører direkte tog fra Rødvig og Faxe Ladeplads helt til Roskilde og retur.

Men aktuelt er der kun tale om små justeringer af køreplanen. Den vigtigste ændring i forhold til i dag er, at togene fra 10. december kører et eller to minutter tidligere. Det sker for at tilpasse tiderne til minuttallene på Køge Station, så det fortsat er muligt at skifte til og fra DSB's tog på Lille Syd, der kører til Roskilde og Næstved. S-togene får ny køreplan søndag 8. januar 2018.