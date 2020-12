Togbusser på Østbanen

Søndag overtager Lokaltog A/S driften af Lille Syd mellem Køge og Roskilde fra DSB. Det forhindrer dog ikke, at der skal udføres sporarbejde, som betyder togbusser i stedet for tog på dele af strækningen.

Mandag 14. december, tirsdag 15. december og onsdag 16. december er de tre sidste aftenture aflyst mellem Egøje og Roskilde. Togbusserne kører fra Egøje kl. 22.21, 23.21 og 0.21 via Køge til Roskilde. I modsat retning fra Roskilde kører togbusserne fra busstoppestedet på Ny Østergade over for sygehuset kl. 22.40, 23.40 og 0.40 via Køge til Egøje, hvor toget afventer. De erstatter de ordinære togafgange fra Roskilde kl. 23.07, 0.07 og 1.07.