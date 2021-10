Se billedserie Instruktør og kunstnerisk leder Max Hansen præsenterede fredag formiddag næste års revyhold på Harmonien: fra venstre Marie Mondrup, Flemming Jensen, Max Hansen, Mathias Grove og Susanne Breuning. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: To veteraner klar til næste års revy på Harmonien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

To veteraner klar til næste års revy på Harmonien

Stevns - 01. oktober 2021 kl. 17:01 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Onsdag 22. juni 2022 er der premiere på Harmoniens Revyperler, der udvider med to forestillinger til 20 i forhold til den forgangne sommer. Fredag formiddag præsenterede kunstnerisk leder Max Hansen næste års revyhold i samarbejde med assisterende revydirektør Tom Bang. Det skete ved at afsløre det store banner, der under bevågenhed fra en række forbipasserende Rødvig-borgere blev sat op på Harmoniens nordvendte gavl.

Holdet anno 2022 består af tre nye navne, hvoraf de to uden overdrivelse kan betegnes som veteraner inden for revygenren. Det gælder Flemming Jensen, der har mere end 30 revyer på sit CV foruden en perlerække af satire- og comedyshows. Og så er der Susanne Breuning, der ligeledes har optrådt i mere end 30 revyer gennem tiden. Faktisk har hun tidligere vikarieret i Revyperler i Rødvig - det var ved tre forestillinger i 2010 som erstatning for Kirsten Norholt, der måtte melde forfald i en uge.

- Jeg har i flere år været på jagt efter netop de to stjerner - hver for sig. Og så vil skæbnen, at jeg får et ja fra dem begge. Det er stærkt at kunne præsentere dem i samme revy, siger Max Hansen, der tidligere har spillet sammen med Flemming Jensen i en teaterforestilling om den svære integration: Mogens og Mahmoud - i rollen som en meget sulten imam.

Ungt talent på holdet

Det tredje nye navn i revyen er Marie Mondrup, der i 2018 var den store overraskelse i Kerteminderevyen, hvor hun blev fremhævet både for sit store sangtalent og som komiker.

- Jeg oplevede hende så sent som i aftes på Folketeatret, hvor hun spiller med Sommer i Tyrol. Jeg siger dig, at hun er god - når hun har optrådt i Revyperler næste år, står Cirkusrevyen på spring for at score hende året efter, siger Max Hansen.

Kapelmesteren er for tredje år i træk Mathias Grove, der er rykket op på plakaten og nu står sammen med skuespillerne.

Tænkepause og nyt knæ

Hvilke numre der skal spilles i næste sommers revy, er endnu ikke klart.

- Det er kun tre-fire uger siden, at vi fik holdet på plads, og skuespillerne skal naturligvis have indflydelse på, hvad de skal spille. En solist skal kunne lide det nummer, som han eller hun skal spille - ellers bliver det ikke godt. Derfor er jeg meget lydhør over for deres egne forslag, siger Max Hansen.

Han tilføjer, at han selv har omkring ni-ti forslag til revynumre.

- Om kort tid skal jeg have et nyt knæ, og efter operationen følger nogle ugers genoptræning. Så får jeg rigtig god tid til at tænke over, hvordan vi skruer revyen sammen, siger instruktøren.

Spitzenklasse

Det er fortsat restauratør Harry Böckmann, der har titel af revydirektør. Han benytter lejligheden til at udtrykke et ydmygt håb, om at lokalbefolkningen og lokale virksomheder vil støtte projektet.

- Jeg vil i hvert fald - sammen med mit hold af både professionelle og frivillige - gøre mit bedste for, at vi igen kan levere en spitzenklasse aften til alle vores gæster. Vi bestræber os på at gøre det bedre for hvert år med de mulige, som vi har på Harmonien, siger Harry Böckmann.

Konceptet bliver det samme som de to seneste somre: Billetprisen inkluderer en menu, der indtages i salen, hvor forestillingen kører.

Revyen har forpremiere tirsdag 21. juni og premiere dagen efter. Sidste forestilling er lørdag 30. juli. Billetprisen er i fuld gang, og der er tæt på udsolgt til premieren, oplyser arrangørerne.