To strejfende hunde i blodrus udslettede en hel hønsegård

Stevns - 04. maj 2021 kl. 13:26 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

To strejfende hunde blev taget på fersk gerning, efter de havde bidt alle høns ihjel i en privat hønsegård ved Højerup. Det er bestemt ikke første gang, de to hunde har været på spil, og nu undersøger politiet sagen i forhold til en eventuel sigtelse.

Det syn, som mødte Stine Kjøng Seidenfaden, sent søndag eftermiddag, har printet sig ind på hornhinderne.

- Jeg er rasende og tosset over, at det kunne ske igen, og at det denne gang er gået ud over os. De berygtede Højerup-hunde har været på spil igen, igen. Og de blev denne gang fanget på fersk gerning, da de åbenbart ikke har kunnet finde ud af at komme ud af vores hønsegård igen, efter de to strejfende hunde havde bidt alle vores høns i hønsegåden ihjel, siger hun til DAGBLADET.

Hundene har først bidt sig ind igennem et trådhegn i hønsehuset, hvorefter de har kunnet komme ind til de otte høns i den private hønsegård på Korsnæbsvej mellem Rødvig og Højerup. Stine Kjøng Seidenfaden ringede til politiet, og tog billeder af hundene i hønsegåden. Den ruhårede hønsehund og den sorte labrador lå stille og roligt imellem alle de døde høns, da familien kom hjem efter at have være hjemmefra i tidsrummet mellem klokken 13.45 og 16.15 søndag.

Logrede med halen - Labradoren logrede med halen og kom hen mod os. Men vi lod pænt begge hunde blive inde i hønsehuset indtil politiet ankom, siger hønseejeren, der stadig er rasende over, at de to hunde kan få lov til at løbe frit rundt i området, da de ifølge Stine Kjøng Seidenfaden nu har terroriseret hele Højerup-området i årevis ved at slå kaniner og høns ihjel.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter, at de søndag har været ude og optage rapport på Korsnæbsvej.

- Det er helt korrekt, at den almindelige politipatrulje blev sendt til stedet søndag eftermiddag, og de kunne konstatere det samme, som anmelderens billeder viser. Vi har nu overført sagen til vores dyreværnsafdeling, som undersøger de nærmere omstændigheder, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politis kommunikationsenhed.

Er der nogle sigtede i sagen? - Vi har lavet det grundlæggende politiarbejde på stedet, og nu skal dyreværnsafdelingen se nærmere på de rent juridiske aspekter i forhold til hvilket grundlag, vi kan gå videre med sagen. Mere kan jeg ikke sige nu og her, svarer Martin Bjerregaard.

Det er almindeligt kendt, at en ruhåret hønsehund og en sort labrador har tilknytning til en mand i lokalområdet, som i september sidste år fik en dom ved Østre Landsret, hvor han fra og med domsafsigelsen mandag 7. september ikke må have med have med hunde at gøre i perioden frem til samme dato i 2025. Og siden 2015 han fået i alt otte bøder for at lade sine hunde løbe løst rundt i nabolaget.

- Det er ikke noget jeg kan kommentere på. Men jeg kan sige, at vores dyreværnsafdeling nu undersøger sagen, konkluderer Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi på ny.

Hunde blev afhentet Ifølge Stine Kjøng Seidenfaden hentede politiet søndag eftermiddag en pårørende til den dømte mand, da det åbenbart nu er hende, der er registreret som ejer af de to strejfende hunde.

- Jeg kunne se, at hun havde dårlig samvittighed, da hun hentede hundene, men jeg var bare så gal, at jeg ikke kunne snakke med hende. For hvad nytter det, at hundene har fået ny »ejer«, hvis de fortsat får lov til at strejfe rundt i vores lokalområde og terrorisere. Jeg har to drenge. Hvad var der sket, hvis det var dem, der havde været alene hjemme, og de var gået ind i hønsegården for at få hundene til at stoppe med at slå deres høns ihjel. Skal der virkelig angreb på mennesker til for, at der kan blive gjort noget ved det her, siger Stine Kjøng Seidenfaden til DAGBLADET.

Opfordring til selvtægt I den private Facebookgruppe for borgere i Højerup går debatten om det nyeste hundeangreb i området på de helt høje nagler. Flere opfordrer til selvtægt over for de to hunde. Men det vil Midt- og Vestsjællands Politi på det kraftigste advare imod.

- Ring og anmeld hundeangreb til politiet, så skal vi nok tage os af det. Jeg kan kun tage skarpt afstand fra selvtægt, der i sig selv også er strafbart. Anmeld det til politiet, så vi kan få det fulde overblik, og vi dermed kan agere ud fra det, siger Martin Bjerregaard.