To sosu-assistenter kåret til velfærdstalenter

- Det er utroligt flot, at vi har to ansatte fra Stevns Kommunes plejecentre, som er blevet kåret som velfærdstalenter. De brænder virkelig for deres job og for at gøre en forskel for både borgere og kolleger i det daglige, og det er med til at gøre en forskel for vores velfærd. De gør et vigtigt stykke arbejde til stor inspiration for andre, og det fortjener de at blive hædret for som rollemodeller, siger Anette Mortensen.