Se billedserie Sådan så området ved Store Heddinge Skole ud tirsdag formiddag, hvor der er kommet ny tagkonstruktion og nyt ventilationsanlæg. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: To skoler får nu forbedret indeklimaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To skoler får nu forbedret indeklimaet

Stevns - 17. marts 2021 kl. 05:29 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Elever og ansatte på Store Heddinge Skole og Hotherskolen kan se frem til et bedre indeklima, når renoveringsarbejdet er overstået henholdsvis marts og december 2021.

Det var Arbejdstilsynet, som i 2019 sporede kommunen ind på, at man blev nødt til at gå i gang med arbejdet på Store Heddinge Skole, da skolen ikke levede op til de krav, der stilles til indeklima. Derfor blev der sat penge af til en udbedring i budgettet for 2020. Og nu er arbejdet så ved at være færdigt på skolen i Store Heddinge, mens arbejdet på skolen i Hårlev forventeligt bliver afsluttet i udgangen af året.

- Det er tiltrængt, at vi nu får løftet Hotherskolen og Store Heddinge Skole. Indeklima, velvære og læring hænger uløseligt sammen, så det glæder mig, at vi nu får løst en vigtig opgave for både børn og voksne, lyder det formand for Plan-, Miljø- og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V) i en pressemeddelelse.

Store Heddinge Skole

Stevns Kommune startede i efteråret et større tagrenoveringsarbejde på Store Heddinge Skoles afdeling Birken og Pilen. Arbejdet startede som følge af et decideret påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende indeklimaet, som var påvirket af træk og dårlig ventilation.

I forbindelse med tagrenoveringen, får både Birken og Pilen renoveret og efterisoleret tagkonstruktionen, og alle ovenlys samt døre og vinduer bliver udskiftet, så det ikke trækker ind mere. Desuden har de to bygninger fået installeret et nyt ventilationsanlæg, som skal sikre et godt indeklima for elever og ansatte, både hvad angår luftkvalitet samt temperaturstyring.

Den nye tagkonstruktion med nye sternbrædder og inddækninger, samt døre og vinduer, giver desuden Birken og Pilen et tiltrængt ansigtsløft set udefra.

På afdeling Egen monterer vi fast, udvendig solafskærmning, som skal forhindre for stor varmebelast-ning i sommermånederne.

Hotherskolen

Hotherskolen indskolings- og SFO-bygning er påvirket af et dårligt indeklima på grund af et utæt tag samt manglende ventilationsanlæg.

Fra marts til december udskifter vi hele tagkonstruktionen og installerer et nyt ventilationsanlæg. Der kommer nye lofter og belysning i alle lokaler, så bygningen får et meget mere behageligt indeklima både hvad angår lys, lyd og luftkvalitet.

Bygningen er forbundet til resten af skolen via en gammel, nedslidt glasmellemgang. I samme ombæ-ring river vi denne mellemgang ned, og genopfører den i en ny og større udgave, så der bliver plads til garderober for indskolings- og SFO-børn.

erni