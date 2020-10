Artiklen: To sigtede og ulovlig knallert inddraget af politiet

En 15-årig dreng fra Store Heddinge blev tirsdag lige inden middag sigtet for at køre på en lille knallert, som kunne køre 48 kilometer i timen. Han kørte ad Kronhøjvej mod syd i Store Heddinge by klokken 11.45.