I næste valgperiode skal der fortsat være fire stående udvalg ud over Økonomiudvalget. Antallet af medlemmer af Social og Sundhedsudvalget nedsættes fra syv til fem, og vederlaget til første viceborgmester og formanden for det særlige børne- og ungeudvalg beskæres. Øvrige poster aflønnes uændret. Sådan har den afgående kommunalbestyrelse bestemt, men beslutningen kan ændres af den nyvalgte kommunalbestyrelse efter valget 16. november. Foto: Klaus Slavensky

To politikere får lavere vederlag

Stevns - 20. oktober 2021 kl. 16:55 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Konstitueringen på valgnatten afgør, hvem der de næste fire år kan kalde sig henholdsvis første viceborgmester og formand for det særlige børne- og ungeudvalg, der bl.a. tager sig af de tunge sager om fjernelse af udsatte børn fra deres familier.

Men uanset hvem der sætter sig på de to poster, kan de se frem til et lavere vederlag for deres arbejde end de to nuværende - henholdsvis Steen S. Hansen (S) og Bjarne Nielsen (V). Det skyldes en beslutning, som et stort flertal i Kommunalbestyrelsen traf på det seneste møde på forslag fra borgmester Anette Mortensen (V).

Reduktionen i vederlaget sker for at opnå en besparelse på i alt 100.000 kroner, som forligspartierne bag kommunens budget 2022 lagde ind i beregningerne. Heraf bidrager den tidligere vedtagne nedskalering af Social og Sundhedsudvalget fra syv til fem medlemmer med 60.000 kroner.

Første viceborgmester modtager i næste valgperiode otte procent af borgmesterhonoraret i stedet for de 10 procent, som udbetales i denne valgperiode - svarende til cirka 88.500 kroner om året. Formanden for Børne- og Ungeudvalget modtager i dag samme betaling for sit arbejde (10 procent af borgmesterhonoraret), men må fremover nøjes med syv procent.

Derimod fastholdt Kommunalbestyrelsen, at der også i næste valgperiode skal være fire stående udvalg, og at formændene her skal aflønnes med 20 procent af borgmesterhonoraret, svarende til 177.000 kroner om året til hver. Styrelsesvedtægten giver mulighed for at fastsætte honoraret individuelt i forhold til omfanget af arbejdsbyrden, men det har Kommunalbestyrelsen ikke valgt at gøre brug af.

DF: Temmelig god timeløn

Ændringer af styrelsesvedtægten skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen, og allerede ved førstebehandlingen i september foreslog Sejer Folke (EL), at vederlaget til de to nævnte politikere og de fire udvalgsformænd skulle sættes ned - endda mere, end det nu bliver vedtaget. Derfor indledte han debatten ved andenbehandlingen ved at takke og erklære sig »meget tilfreds med denne delvise imødekommelse« af sit synspunkt.

Knap så tilfreds var Varly Jensen (DF), der ved førstebehandlingen havde krævet afdækket, hvor megen tid børne- og ungeudvalgsformanden bruger på sit arbejde, som han modtager 88.500 kroner for om året.

- Ifølge mine oplysninger drejer det sig om 58 timer på en fire-årig valgperiode. Det er en temmelig god timeløn, mente han.

Bjarne Nielsen kunne tilføje, at de 58 timer er den rene mødetid, mens forberedelsen til møderne kommer oveni.

- Jeg vil anslå, at jeg typisk bruger 10-15 timer pr. sag, som vi behandler, sagde han.

Det overbeviste dog ikke Dansk Folkeparti, som af samme grund stemte imod ændringerne af styrelsesvedtægten.

Beslutningen kan ændres

Det er således den afgående kommunalbestyrelse, som hermed har fastlagt antallet af udvalg, hvor mange medlemmer de skal have, og hvad formændene skal aflønnes med i den kommende valgperiode.

Erfaringen viser imidlertid, at beslutningerne kan blive ændret, når den nye kommunalbestyrelse konstituerer sig efter valget. Det skete bl.a. efter valget i 2017, hvor både antallet af stående udvalg og antal medlemmer af Social og Sundhedsudvalg blev ændret efter konstitueringen.