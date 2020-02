To pigehold fra Strøby klar til finalerunde

Ud over at deltage i indefodbold og futsal under DBU, så deltager klubben også i vinterfodbold med et U12 samt et U13 hold i pigerækken. Og her har pigerne rigtig fundet melodien og for U13 holdets vedkommende har man vundet de seneste to kampe med en overbevisende målscorer på 10-3, senest er det gået ud over Vallensbæk IF og Brøndbyernes IF.