To nye vejnavne godkendt og vedtaget

Hvis man skal have en gyldig adresse, så bliver man nødt til at kunne oplyse et vejnavn, hvor man bor. Med en dugfrisk beslutning i Plan- Miljø- og Teknikudvalget er Stevns blevet to vejnavne rigere. Således har postbilen fået to nye adresser at forholde sig til - én i Strøby Egede og én i Hårlev.