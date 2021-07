Se billedserie Christian Weber og Andreas Vestergaard Pedersen fra Strøby Egede Borger- og Grundejerforening er folkene bag de to nye badebroer på Stevns. Foto: Klaus Slavensky

To nye badebroer kom i mål og i vandet på rekordtid

Stevns - 09. juli 2021 kl. 14:53 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

I midten af maj indskød Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, som startkapital, 180.000 kroner i to broprojekter ved Bådklubben Ege og Strandparksvej ved Solgårdsparken. Projektet skulle i alt koste 390.000 kroner for begge boer, og derfor igangsatte foreningen en donorindsamling blandt lokale virksomheder og private for at skaffe resten af pengene.

På under seks unger er projektet kommet i mål, og forleden kunne små og store glade borgere hoppe i de blå bølger fra to spritnye badebroer.

- På nuværende tidspunkt har 29 virksomheder bidraget, herunder Brandfonden, og så har over 80 privatpersoner støttet, fortæller Andreas Vestergaard Pedersen fra Strøby Egede Borger- og Grundejerforening om indsamlingen, der foregik som netværksfinansiering (crowdfunding via Facebook), hvor f.eks. private kunne købe et bræt med deres navn.

- Navneskiltene får vi sat på i løbet af sommeren. De skal nok komme, lyder garantien for at indskrive sig i Stevnshistorien fra Andreas Vestergaard Pedersen.

Positivt overrasket

Hans bestyrelsesfælle: Christian Weber er positivt overrasket over, hvor hurtigt indsamlingen blev overstået.

- Jeg troede på, at det ville gå godt, og jeg var optimist på projektets vegne. Men at vi nåede målet på under seks uger, det var overraskende. Vi er meget taknemmelige for de mange lokale virksomheder og privatpersoner, som har bakket op om dette. Det er megalækkert, lyder det fra Christian Weber.

Det er også én af Strøby Egedes lokale håndværkere, som har stået for opsætningen af broen i samarbejde med NBC Marine.

- Det er gået stærkt. NBC Marine har leveret tidligere, end vi regnede med, og nu er begge broer sat op, fortæller Allan Nielsen fra Gartnerhave.dk, som også er initiativtager til Strøby Egede Dagen, hvor lokale håndværkere viser deres kunnen. Og med opsætningen af de to nye broer har han bekræftet denne faglighed.

Men Andreas Vestergaard Pedersen og Christian Weber fra Strøby Egede Borger- og Grundejerforening har mere end dette ene skud i bøssen.

- Bestyrelsen har lavet en bruttoliste, som skal gøre Strøby Egede til et mere attraktivt sted at bo, både for børn og voksne, siger Andreas Vestergaard Pedersen og nævner tre nye legepladser, mere sikre trafikforhold og nu badebroerne.

- Vi har også planer om et udendørs fitnessanlæg i området ved legepladsen mellem Spejderhytten, Solgårdsparken og Tryggevælde Å, tilføjer Christian Weber og fortsætter:

- Og så kommer der endnu en bro ved Solgårdsparkens p-plads ved Stevnsvej, og dér skal vi også på sigt se på tilgængeligheden. Og husk at skrive, at vi er meget åbne for nye og gode projekter. Så kontakt os endelig, kommer opfordringen fra Christian Weber.