Se billedserie Stevns Museum i Højerup - genåbner ikke, og samlingen flyttes til Faxe. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: To museer lukker og flytter til Faxe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To museer lukker og flytter til Faxe

Stevns - 05. marts 2018 kl. 15:31 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østsjællands Museums to kulturhistoriske museer i Højerup og Haslev lukker, og i stedet flytter samlingerne til det gamle rådhus i Faxe. Det oplyser Østsjællands Museum i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

Her hedder det, at »Østsjællands Museum ønsker at styrke sine kulturhistoriske aktiviteter markant«.

»Faxes tidligere rådhus kommer i fremtiden til at danne de fine rammer om Østsjællands Museums faste udstilling om historisk tid. Flytningen er en central del af bestyrelsens strategi for museet. Og beslutningen støttes af Kommunalbestyrelsen og Byrådet i henholdsvis Stevns og Faxe kommuner«, skriver museet.

Spørgsmålet om de to lokalmuseers fremtid har gennem længere tid været til behandling på lukkede møder i de to kommuner. Senest har Kommunalbestyrelsen på Stevns afsluttet forhandlingerne og bevilget et engangsbeløb samt stillet en lånegaranti for museet. Faxe Kommune gav allerede i december en tilsvarende bevilling.

Østsjællands Museum oplyser, at det i efteråret 2017 gik i forhandling med Faxe Kommune om køb af rådhuset i Faxe. Herefter rettedes henvendelser til de to kommuner - der sammen med staten driver museet - om en kommunegaranti på de lån, der er nødvendige for at købe og renovere bygningen, samt et øget driftstilskud for at få økonomien til at hænge sammen. Og begge kommuner har behandlet museets ansøgning positivt, understreges det i pressemeddelelsen.

Planen er kommet på plads efter, at Kulturarvstyrelsen i en rapport i forsommeren 2017 anbefalede mere fokus på Østsjællands Museums aktiviteter, herunder en reduktion af de matrikler, som hidtil har rådet over. Siden har museet overdraget driften af Rytterskolen i Lille Heddinge og Stevns Natur Center på Mandehoved til Stevns Kommune, der i forvejen ejer bygningerne.

Østsjællands Museum fik 1. oktober ny direktør i skikkelse af Orla Madsen. Han understreger, at visionen er at give det nye kulturhistoriske museum i Faxe samme format som de to flagskibe.

- Østsjællands Museum har allerede to virkeligt spændende museer i Koldkrigsmuseum Stevnsfort og i Geomuseum Faxe - museer og emner med både nationalt og internationalt format. Samme format skal museets tredje ben: nyere tids kulturhistorie også have. Det kan vi få på Faxe Rådhus samtidig med, at vi får løst problemerne med dårlige magasinforhold og mangel på gode undervisningsfaciliteter, siger han.

Her kan man se frem til, at »museets fine samlinger vil indgå i en ny, moderne og seværdig udstilling, der skal tage udgangspunkt i de kulturhistoriske forhold, der i fællesskab kendetegner de to kommuner«.

- Sammen med Verdensarvsstedet Stevns Klint får området dermed en række markante og tidsvarende attraktioner til glæde og gavn både for borgerne i området, men bestemt også for områdets turister. Vi er både glade og taknemmelige over, at de to kommuner - Faxe og Stevns - bakker op om museets visioner, så nyere tids kulturhistorie også kan udvikles. Det vidner om fremsynethed, og det tegner godt for det fremtidige samarbejde, siger han.