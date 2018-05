Modelfoto

To lokale landmænd dømt for at gøde for meget

Stevns - 02. maj 2018 kl. 12:56 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To landmænd fra det nordlige Stevns må til lommerne og betale henholdsvis 43.000 kroner og 26.500 kroner i bøder for i fællesskab at have indkøbt og efterfølgende delt handelsgødning imellem sig tilbage i 2006 og 2007. Overtrædelsen af loven ligger i, at de ikke har registreret i denne gødning i deres gødningsregnskaber for de pågældende år.

Egentlig var bøderne væsentligt større, men dommeren ved Retten i Roskilde vurderede, at de to bøder skulle halveres og derudover nedsættes med hver 5000 kroner, da sagsbehandlingstiden har oversteget, hvad man almindeligvis kan betragte som rimeligt. Derudover betaler staten sagens omkostninger.

På den baggrund lander bødestørrelsen på henholdsvis de 43.000 kroner og 25.500 kroner med forvandlingsstraffe på henholdsvis 20 og 14 dages fængsel, hvis bøderne ikke bliver betalt.

Begge landmænd, der nu er dømt ved Retten i Roskilde, har anket sagen til Landsretten med påstand om frifindelse.