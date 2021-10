Se billedserie Heidi Johansen og Pernille Harder modtog tirsdag Vallø Prisen 2021 for deres indsats som rollemodeller for fodboldglade piger. Foto: Claus Birch / Fodboldbilleder.dk Foto: Claus Birch

To kvindelige rollemodeller får pris

Stevns - 20. oktober 2021 kl. 14:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Pernille Harder og Heidi Johansen modtog tirsdag Vallø Prisen for deres store arbejde med at fremme kvindefodbold. Med prisen følger et kontant beløb på 150.000 kroner, som deles mellem de to prismodtagere.

Vallø Prisen blev indstiftet i 2010 og uddeles hvert år til en person, forening eller virksomhed, som gør en helt særlig indsats for at fremme kvinders forhold. Det er første gang, at der er udvalgt to prismodtagere samme år. Prisen er tidligere blevet tildelt blandt andre tv-vært Sofie Linde, EU-kommissær Margrethe Vestager og Maternity Foundation, der hjælper kvinder i Afrika til at få en sikker fødsel.

Pernille Harder og Heidi Johansen hyldes som kvindelige rollemodeller.

Pernille Harder er stolt

Pernille Harder modtager prisen for sin store indsats inden for kvindefodbolden og for at være en rollemodel verden over. Hun er som bekendt anfører på kvindelandsholdet og blev verdens dyreste kvindelige fodboldspiller, da hun skiftede klub fra tyske Wolfsburg til engelske Chelsea.

- Jeg er stolt over at blive indstillet til denne pris og modtage anerkendelse for de ting, som jeg gør væk fra banen. For mig er det vigtigt, at jeg kan bruge min position og platform til at inspirere til positiv forandring og hjælpe kvinders forhold, både inden- og uden for sporten, samt kæmpe for ligestilling på flere vigtige områder, siger Pernille Harder.

Heidi Johansen er glad

Heidi Johansen har ligeledes gjort et kæmpe arbejde inden for kvindefodbolden i mange år og er i dag den første kvindelige målmandstræner i herrefodbold.

- Jeg er enormt glad, taknemmelig og beæret. Det er en kæmpe anerkendelse af det, som jeg har nået indtil videre i mit fodboldliv. Jeg har altid villet vise, at man via hårdt arbejde og ambitioner kan nå sine mål - uanset køn. Jeg har fået en stor mulighed i en mandsdomineret verden, hvor jeg har grebet chancen - og jeg håber, at det kan være med til at skabe grobund for, at flere kvinder får samme muligheder i fremtiden, siger hun.

- Vallø Stift ønsker med prisen at fremhæve kvindelige rollemodeller, der på hver sin måde har sat et afgørende præg på dansk elitefodbold, og de er begge markante rollemodeller for mange, unge piger, der drømmer om at gøre fodbold til en karrierevej, siger kammerherre, hofjægermester Christian Castenskiold, der er kurator for Vallø Stift.