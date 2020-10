To unge fra Store Heddinge står ud over en bøde til en betinget frakendelse af retten til at køre på knallert. Arkivfoto

To knallerter kørte for stærkt

Stevns - 14. oktober 2020 kl. 10:35 Kontakt redaktionen

To store drenge fra Store Heddinge blev tirsdag eftermiddag standset hver for sig på ulovlige knallerter og kan nu ud over en bøde for overtrædelse af færdselsloven se frem til en betinget frakendelse af retten til at føre knallert.

Kl. 16.15 standsede færdselspolitiet en 17-årig ung mand fra Store Heddinge, der kørte på knallert ad Strandvejen ved Billesborgvej. En efterfølgende kontrolmåling på et rullefelt afslørede, at knallerten på grund af konstruktive ændringer kunne køre mindst 65 km/t mod højst tilladt 30 km/t for en lille knallert.

Kl. 17.00 standsede færdselspolitiet en anden 16-årig ung mand fra Store Heddinge, da han kørte hurtigt på en knallert ad Sigerslevvej i Store Heddinge. Her viste kontrolmålingen, at knallerten kunne køre 80 km/t mod højst tilladt 30 km/t for en lille knallert.