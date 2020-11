Se billedserie Skoleder Rasmus Englund har måttet forholde sig til, at to elever fra Stevns Friskole har meddelt, at de er smittet med corona-virus. Foto: Erik Nielsen

To klasser sendt hjem fra friskole

Stevns - 16. november 2020

Stevns Friskole har i weekenden meddelt elever og lærere i to af skolens klasser, at de skal fremvise en negativ coronatest, inden de kan møde på skolen igen. Det sker, da to elever i henholdsvis sjette og niende klasse har fået konstateret Covid-19.

- Lørdag morgen bliver jeg orienteret om en positiv covid-19-test hos én af skolens elever, forklarer skoleder Rasmus Englund, som søndag eftermiddag fik endnu en melding om en positiv test hos en søskende til den smittede elev.

Eleverne er fra henholdsvis niende og sjette klasse, hvor alle elever og lærere nu skal kunne fremvise en negativ test, inden de kan komme på skolen igen.

Det er mandag morgen allerede sket for fire af de hjemsendte læreres vedkommende, så de har kunnet møde på arbejde igen.

Alle forældre er orienteret om de to smittetilfælde i klasserne, hvor de også er blevet bedt om at holde nøje øje med skolens intranet.

Skoleleder Rasmus Englund var i begge de nævnte tilfælde i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor de sammen taler sig frem til, at alle elever i de to klasser skal hjemsendes til test sammen de lærere, der har undervist i klasserne.

Søskende bliver hjemme

- Søskende til smittede skal selvfølgelig blive hjemme, og elever og lærere i niende klasse skal alle testes to gange, helst på fjerde og sjette-dagen for seneste kontakt med smittede. Hvis den første test er negativ, må man møde op på skolen igen. Udfordringen er selvfølgelig vikardækningen i de klasser, som mangler deres faste lærer, fordi pågældende venter på sit testresultat. Da vi ikke ønsker for mange udefrakommende på skolen, så benytter vi os kun af en lille kerne af faste vikarer for at minimere risikoen for at bære smitte ind på skolen, så de første dage i næste uge kan der godt mangle ledige hænder. Men heldigvis har vi dygtige lærere og pædagoger, som ikke er bange for at give en ekstra hånd, og ellers runderer jeg lidt rundt mellem klasserne. Det skal vi nok få til at lykkes, lyder det fra skolelederen.

Han forklarer, at i forhold til skolens elever bruger han tid på at tale om Covid-19, så de er vidende om forholdene.

- De har mange spørgsmål, og som voksen har man en pligt til at imødekomme børnenes nysgerrighed. Pandemien er alvorlig, men jeg ser også et behov for at berolige børnene lidt og give dem en nogenlunde normal hverdag i en unormal tid, for det er jo ikke sundt at gå rundt i en tilstand af panik hele tiden, siger Rasmus Englund.

Syge elever

I foråret under nedlukningen var der et par syge elever, og i denne omgang har der været yderligere en elev syg med Covid-19 i forlængelse af efterårsferien. Ingen blandt personalet på Stevns Friskole har været syge.

- I forhold til at forebygge yderligere smitte så fortsætter den høje rengøringsstandard også efter nytår. Det er ikke tiden til at skære ned på den del, det vil være tåbeligt i den nuværende situation. Eleverne er, så vidt det er muligt, opdelt klassevis, men med søskendebørn og børn, der naturligt søger venskaber vertikalt, kan det ikke altid overholdes. Alle møder og større arrangementer er aflyst, siger skolelederen fra Stevns Friskole.

Eksempelvis i december måned, hvor skolen har en del traditionsrige julearrangementer, gennemføres de klassevis i skoletiden i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

- Vi julebanko 1. december på Google Meet via smartboards i klasserne med Banko Rasmus foran sit webcam på kontoret, lyder det fra skoleleder Rasmus Englund:

- Skolens ledelse og administration har også taget de forholdsregler, at vi ikke går til de samme møder eller deltager i de samme kurser, således, at hovedet ikke kappes af skolen, fordi vi alle er blevet smittet eller hjemsendt på samme tid.