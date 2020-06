To indbrud i Hellested

På Bogfinkevej lød alarmen søndag morgen kl. 3.38. Alarmfirmaets vægter kom til stede og kunne konstatere, at soveværelsesvinduet er blevet opbrudt, og han kunne igennem vinduet se, at soveværelset så gennemrodet ud. Der var spor af færden i soveværelset, men der ikke var tegn på færden andre steder i huset. Der er ikke meldt om noget stjålet.

På Skolevangen har der været indbrud mellem fredag kl. 13.00 og søndag kl. 16.50. Det er uklart, hvordan gerningsmanden er kommet ind i huset, da der ikke er fundet opbrudsmærker. Det er muligvis sket gennem et bryggersvindue, som stod åbent, da ejeren var ved at fylde et badebassin. Der er spor af færden i hele villaen, da der var gennemrodede skuffer overalt. Der er stjålet diverse smykker: en guld og hvidguld halskæde med en zirkon sten, to smykker af guld, et Dagmar halskædekors og en Peter Plys-sparegris, der var næsten fyldt.