To hjerteforeninger er nu slået sammen til én

Stevns - 14. maj 2021 kl. 14:46 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Hjerteforeningens Motionsklub - der bl.a. står bag den populære nytårsmarch - tager konsekvensen af manglende frivillige og lukker. I stedet indgår den nu i Hjerteforeningens lokalafdeling på Stevns. Herfra efterlyses der fortsat aktive, der vil føre motionsturene videre.

Ideen om at lægge Hjerteforeningens Motionsklub sammen med Hjerteforeningens lokalafdeling på Stevns har eksisteret gennem nogen tid. Årsagen er mangel på frivillige i begge foreninger og navnlig i motionsklubben, der står bag motionsbingoturene i Gjorslev Bøgeskov. De seneste år har de to foreninger haft samme formand i skikkelse af Preben Hansen, og han meddeler nu, at foreningerne har gjort alvor af planerne og lukket Hjerteforeningens Motionsklub.

- Der har hersket stor usikkerhed om fremtiden, men nu er beslutningen taget. De seneste par års nødråb har desværre ikke haft den ønskede og fornødne effekt, hvilket de få tilbageværende bestyrelsesmedlemmer nu har taget konsekvensen af, siger Preben Hansen.

Begge foreninger har holdt virtuelle generalforsamlinger, hvor den formelle nedlæggelse af Hjerteforeningens Motionsklub blev godkendt og fusionen vedtaget. Den nye bestyrelse for Hjerteforeningen har seks medlemmer. Den har nu konstitueret sig med Preben Hansen, Hårlev, som formand, John Valeur, Arnøje, som næstformand, Erik Pedersen, Hårlev, som kasserer, Jørgen Hansen, Store Heddinge, som sekretær samt Anni Rasmussen, Rødvig, og Sara Jørgensen, Klippinge, som menige medlemmer.

Preben Hansen understreger samtidig, at forårets motionsbingo - der plejer at finde sted på denne tid af året - er aflyst trods de lempede regler for at forsamles udendørs. Der er ikke tilstrækkeligt med frivillige kræfter til at gennemføre arrangementet.

Risikoen for, at det går samme vej med de øvrige marcher - herunder den populære nytårsmarch - er overhængende.

- Der skal ske uventede ting for, at motionsbingoerne vender tilbage - herunder nytårsmarchen, siger formanden.

Den første nytårsmarch fandt sted i 1980 med 47 deltagere. Siden har den med to undtagelser - den seneste sidste nytår på grund af corona - været gennemført hvert år med en rekord på ikke færre end 2182 deltagere i 2004.

Ud over bingoturene har motionsklubben stået for etablering af hjertestier i såvel Gjorslev Bøgeskov såvel som i Strøby Egede. Bestyrelsen for Hjerteforeningen lover fortsat at føre tilsyn med hjertestierne.

Skulle der være enkelte lokale medlemmer eller borgere, som har overvejet at give en hjælpende hånd ved foreningens virke, men bare ikke fået gjort noget ved det, er man meget velkommen til at kontakte lokalforeningens formand: Preben Hansen, på mail: hyl25@elvercom.dk eller telefon 56 28 68 37.