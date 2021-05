Artiklen: To gange spritkørsel på knallert

Både fredag og lørdag tog politiet en knallertkører i at køre spritkørsel.

Fredag klokken 17.28 blev en 64-årig mand fra lokalområdet anholdt og sigtet for spirituskørsel på en lille knallert. Han blev standset af en patrulje på Bjælkerupvej i Store Heddinge, da han kom kørende mod nord.

Klokken 17.50 lørdag anholdt og sigtede politiet også en 64-årig mand fra Rødvig for spirituskørsel på en knallert, da han kørte ad Rødvigvej ved Korsnæbsvej. Begge dage blev den anholdte løsladt efter at have fået udtaget en blodprøve. Når resultatet af blodprøveanalysen er kommet vil spritsagerne blive genoptaget.