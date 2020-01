Se billedserie Anna Norrman fra Stevns er også én af de fem nominerede:

To fra Stevns nomineret til turismepris

Stevns - 13. januar 2020 kl. 17:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Visit Sydsjælland-Møn (VISM) - der er et turismesamarbejde mellem Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner - uddeler på sin nytårskonference i Næstved Arena torsdag 30. januar årets turismepriser. Her præmieres SydkystDanmarks Bedste Turismeinitiativ og SydkystDanmarks Ildsjæl 2019.

På forhånd har VISM nomineret seks initiativer og fem lokale ildsjæle. Stevns er med i opløbet med ét initiativ og to ildsjæle som kandidater.

Det stevnske bud på bedste turismeinitiativ i 2019 er Landcykler på Stevns ved Stevns Cykelturistforening. I indstillingen hedder det bl.a.:

»Stevns Cykelturistforening har med sit fremragende initiativ med 50 nye udlejningscykler, der er fordelt på en række lokale hotspots, givet turisterne på Stevns en ny og storartet mulighed for at opleve Stevns på cykel, og derved komme tættere på naturen og de oplevelser, der følger med. Foreningen er bredt funderet med et stærkt lokalt samarbejde og støtte fra en lang række forskellige turisme- og erhvervsaktører, og det viser et tæt sammenhold og et fælles ønske om at tilbyde gæsterne en bredere palette af oplevelser. Med til historien hører, at den lokale ungdomsuddannelse: Horisonten STU og Botilbud er gået aktivt ind i projektet og har påtaget sig ansvaret for selve logistikken omkring de 50 cykler, lige som de sørger for, at cyklerne altid er serviceret og vedligeholdt«.

To stevnske kandidater To stevnske kvinder dyster med tre andre kandidater om æren af at blive årets ildsjæl: Anna Norrman fra The Norrmans Boutique Bed & Breakfast i Taastrup og Kathrine Hendriksen, ejer af Rødvig Kro- og Badehotel. De to er indstillet med følgende motivering:

»Anna er en yderst værdifuld repræsentant for Stevns og resten af Sydsjælland. Anna Norrman har med sin idérigdom og kreativitet ramt Stevns som en tornado og har på enestående vis formået at sætte Stevns og Destination SydkystDanmark på 'landkortet' i Sverige. Anna har med sin særlige sans for æstetik, materialer og indretning demonstreret, hvordan fremtidens Bed & Breakfast skal se ud. Anna er nysgerrig, glad og imødekommende og samtidig eminent til at fremhæve andre turistaktører i regionen med succes og inddrage dem i kommunikationen af Norrmans egen succes. Der bliver ikke hvilet på laurbærrene hos The Norrmans - Anna og hendes mand: Lars er allerede undervejs med et nyt, spændende overnatningssted på Stevns«.

Næstformanden indstillet »Kathrine Hendriksen er nærmest blevet synonym med idérigdom og turismeinitiativer på Stevns og Destination SydkystDanmark. Ud over at drive et særdeles velbesøgt kro- og badehotel i Rødvig har Kathrine alene i 2019 været medinitiativtager til tre markante turismeprojekter: Stevns Andelsbryggeri, Stevns Cykelturistforening og endelig sauna i krohaven. Kathrine imponerer ved sin vedholdenhed og involveringsgrad i alle tre projekter. Kathrine går som formand for Stevns Turistforening forrest i arbejdet med at tiltrække flere gæster, og hun har via sit utrættelige arbejde fastholdt det lokale engagement i det tværkommunale DMO-samarbejde«.

Kathrine Hendriksen er samtidig næstformand i Visitsydsjælland-Møns bestyrelse og formand for Stevns Turistforening.

Juryen, der skal udpege vinderne bedste turismeinitiativ og årets ildsjæl, udgøres af bestyrelsesformand og borgmester Carsten Rasmussen, Næstved, direktør i VISM Martin H.H. Bender samt en repræsentant fra hver af de fire medlemskommuner. Fra Stevns deltager Ilse Sørensen, administrationschef på Østsjællands Museum.